شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على مزايا ومخاطر محرك البحث «شودان» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نشر المهندس خالد أبو إبراهيم، الخبير التقني، عبر حسابه في “تويتر”، العديد من المزايا والسلبيات لمحرك البحث شودان. وقال أبو إبراهيم: إن من فوائد محرك البحث شودان Shodan ما يلي: 1. يستخدم من طرف خبراء الأمن والحماية

2. العثور على الثغرات الأمنية فى الأجهزة الإلكترونية المتصلة بالإنترنت وإصلاحها

3. جمع وتقديم المعلومات لخبراء الأمن والحماية

4. تقوية معدل الأمان في الأجهزة الذكية المتصلة بشبكة الإنترنت وأضاف في تغريدة أخرى أن من خطورة محرك البحث شودان Shodan: 1. يستخدم من طرف الهاكرز ومجرمى الإنترنت فى جمع المعلومات عن الأهداف من أجل تنفيذ عمليات الاختراق

2. يكشف الكثير من الثغرات الأمنية والتي يستفيد منها في نفس الوقت الهاكرز

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