الان تتابع عروض الجمعة البيضاء 2018 أوناس | خصومات أوناس الجمعة البيضاء تصل لـ 80%‏ والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظر الملايين سنويا “البلاك فرايداي” آخر جمعة في شهر نوفمبر، إذ تعرض فيه الكثير من المتاجر والمواقع الإلكترونية تخفيضات هائلة تصل إلى 90%.

ما هو البلاك فرايداي 2018؟

سمي بذلك عام 1869، بعد فترة كساد أضرت الاقتصاد الأوروبي كله ما انعكس على حركة التسوق، ما دفع رجال الأعمال إلى إعلان تخفيضات خيالية.

موعد بداية تخفيضات البلاك فرايداي 2018

تبدأ العروض من فجر يوم الجمعة حتى نهاية شهر نوفمبر، وتشمل السلع الغذائية وصولا إلى الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية والكهربائية.

عروض أوناس فى الجمعة البيضاء 2018

Ounass.com هو أحد المتاجر الإلكترونية التي تقدم ماركات عالمية بنسبة 100% وغير مقلدة، يقدم أوناس تصميمات من أشهر المصممين العالمين، ماركت ملابس شهيرة، ماركات أحذية، ماركات حقائب، مجوهرات واكسسوارات.

الموقع أعلن أن يوم الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر من كل عام، سيكون هناك تخفيضات بنسبة 80%، وعرض منتجات عطور عليها تخفيضات من 30% إلى 60%.