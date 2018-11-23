الان تتابع عروض الجمعة البيضاء 2018 قولدن سنت | خصومات قولدن سنت الجمعة البيضاء تصل لـ 70%‏ والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع فعاليات “الجمعة البيضاء”، والذي يأتي عادة في نهاية شهر نوفمبر من كل عام، إذ تقدم أغلب المتاجر والمواقع الإلكترونية تخفيضات خيالية على السلع.

ما هو البلاك فرايداي 2018؟ في 1869، شل الاقتصاد الأوروبي ما تسبب في خسارة كبيرة لرجال الأعمال واضطر التجار إلى تخفيض أسعار السلع فجأة ما جلب الملايين من الزبائن فسمي اليوم بهذا الاسم. موعد بداية تخفيضات البلاك فرايداي 2018 تبدأ العروض من فجر يوم الجمعة حتى نهاية شهر نوفمبر، وتشمل السلع الغذائية وصولا إلى الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية والكهربائية.

عروض موقع قولدن سنت في الجمعة البيضاء 2018

موقع قولدن سنت Goldenscent هو متجر خاص بالتسوق الإلكتروني، ويعد موقع من أشهر مواقع التسوق داخل المملكة العربية السعودية، يوفر متجر Goldenscent أفضل المنتجات الخاصة بالتجميل والعناية الشخصية والتي تتمثل في “المكياج ومستحضرات التجميل والعطور”. وأعلن الموقع عن تقديم تخفيضات تصل إلى 70%.