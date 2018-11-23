الان تتابع عروض الجمعة البيضاء 2018 وادي | خصومات وادي الجمعة البيضاء تصل لـ 68% والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يأتي يوم “البلاك فرايداي”، جالبا معه العديد من التخفيضات الضخمة كل عام، داخل أمريكا وخارجها، حيث تقدم سلاسل المتاجر العالمية والإلكترونية تخفيضات تبدأ من 50% وتصل حتى 80%.

ويمكن للمتسوقين حول العالم الاستفادة من العروض والتخفيضات التي تقدمها المتاجر من خلال الشراء عبر الإنترنت أو التوجه المباشر للمتاجر.

ما هو البلاك فرايداي 2018؟

والبلاك فرايداي، هو تقليد أمريكي يأتي مباشرة بعد يوم عيد الشكر في أمريكا، وتقدم المتاجر العديد من الخصومات المغرية التي تهدف إلى التخلص من مخزون العام من السلع الراكدة.

ويبدأ يوم البلاك فرايداي في الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر وقد تستمر العروض إلى نهاية الشهر.

وسمي البلاك فرايداي أو الجمعة السوداء بهذا الاسم، بداية من عام 1869، عندما ضربت أمريكا ودول أوروبا فترة الكساد الاقتصادي الذي تسبب في العديد من الخسائر المالية مما أنعكس على حركة البيع والشراء داخل المتاجر.

ما دفع التجار في النهاية إلى إقامة تخفيضات خيالية في الأسعار للتخلص من البضائع الراكدة قبل تلفها ودفع الزبائن للشراء قبل فساد البضائع.

عروض متجر وادي الجمعة البيضاء 2018

أعلن متجر وادي عن عروض هائلة وتخفيضات تصل إلى 68% على المشتروات.

متجر وادي من أكبر المتاجر الموجودة بالسعودية والإمارات وبها منتجات عدة تشمل الملابس النسائي والرجالي والأطفال والأكسسوارات والألعاب والإلكترونيات من ألعاب وموبايلات وشاشات وأيضا أدوات منزلية.