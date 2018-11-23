عروض الجمعة البيضاء 2018 اكس سايت بلو فرايداي | خصومات اكس سايت بلو فرايداي الجمعة البيضاء تصل لـ 40%‏

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جدة - عمرو شويل تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع فعاليات “الجمعة البيضاء”، والذي يأتي عادة في نهاية شهر نوفمبر من كل عام، إذ تقدم أغلب المتاجر والمواقع الإلكترونية تخفيضات خيالية على السلع.

ما هو البلاك فرايداي 2018؟ في 1869، شل الاقتصاد الأوروبي ما تسبب في خسارة كبيرة لرجال الأعمال واضطر التجار إلى تخفيض أسعار السلع فجأة ما جلب الملايين من الزبائن فسمي اليوم بهذا الاسم. موعد بداية تخفيضات البلاك فرايداي 2018 تبدأ العروض من فجر يوم الجمعة حتى نهاية شهر نوفمبر، وتشمل السلع الغذائية وصولا إلى الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية والكهربائية.

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