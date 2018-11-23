الان تتابع عروض الجمعة البيضاء 2018 نمشي| خصومات نمشي الجمعة البيضاء تصل لـ 40%‏ والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت مواقع “التجارة الإلكترونية”، استعدادها لفعاليات التخفيضات في “الجمعة البيضاء” أو “البلاك فراي داي” التي تنطلق خلال ساعات.

ما هو البلاك فرايداي 2018؟ في 1869، ضرب الكساد الاقتصاد الأوروبي ما تسبب في خسائرر مهولة لرجال الأعمال، وقررت المتاجر حينها تخفيض الأسعار الأمر الذي جلب آلاف الزبائن. موعد بداية تخفيضات البلاك فرايداي 2018 تبدأ العروض من فجر يوم الجمعة حتى نهاية شهر نوفمبر، وتشمل السلع الغذائية والأثاث والسلع الإلكترونية.

عروض متجر نمشي في الجمعة البيضاء 2018

يقدم متجر “نمشي” الإلكتروني الشهير في دول الخليج والمتخصص في الموضة والأزياء والملابس و الحقائب و الأحذية والكثير من المنتجات الأخرى خصومات تصل إلى 40% خلال تخفيضات الجمعة البيضاء.

ويقدم المتجر تخفيضات على أكثر من 700ماركة عالمية فاخرة للأزياء الرجالي والحريمي والأطفال، وبخصومات حقيقية على الأسعار تصل إلى 40%.

ويوفر الموقع خدمة الدفع عن طريق الفيزا والباي بال أو من الدفع عند الاستلام.