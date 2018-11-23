الان تتابع عروض الجمعة البيضاء 2018 أمازون | خصومات أمازون الجمعة البيضاء تصل لـ 70%‏ والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع فعاليات “الجمعة البيضاء”، والذي يأتي عادة في نهاية شهر نوفمبر من كل عام، إذ تقدم أغلب المتاجر والمواقع الإلكترونية تخفيضات خيالية على السلع.

ما هو البلاك فرايداي 2018؟ في 1869، شل الاقتصاد الأوروبي ما تسبب في خسارة كبيرة لرجال الأعمال واضطر التجار إلى تخفيض أسعار السلع فجأة ما جلب الملايين من الزبائن فسمي اليوم بهذا الاسم. موعد بداية تخفيضات البلاك فرايداي 2018 تبدأ العروض من فجر يوم الجمعة حتى نهاية شهر نوفمبر، وتشمل السلع الغذائية وصولا إلى الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية والكهربائية.

عروض أمازون فى الجمعة البيضاء 2018

موقع أمازون، من أكبر مواقع التجارة الإلكترونية، وتتنوع منتجات الموقع بين إكسسوارات الموبايل والكمبيوتر، وأجهزة وآلات ومعدات ومنتجات أخرى. ويعرض موقع أمازون أيضا هواتف ذكية وأجهزة منزلية وألعاب.

ويقدم الموقع خلال الجمعة البيضاء خصومات تصل إلى 70%، إضافة إلى خدمة الشحن المجاني خلال الجمعة البيضاء.

وتعرض الصفحة الرئيسية لأمازون العديد من الخصومات المغرية، حيث تقدم تلفزيون مسطح بخصم 28% و هواتف ذكية بخصم 38%.