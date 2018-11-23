الان تتابع عروض الجمعة البيضاء 2018 جوميا | خصومات جوميا الجمعة البيضاء تصل لـ 80%‏ والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتنتظر الملايين سنويا “البلاك فرايداي” آخر جمعة في شهر نوفمبر، إذ تعرض فيه الكثير من المتاجر والمواقع الإلكترونية تخفيضات هائلة تصل إلى 90%.

ما هو البلاك فرايداي 2018؟

سمي بذلك عام 1869، بعد فترة كساد أضرت الاقتصاد الأوروبي كله ما انعكس على حركة التسوق، ما دفع رجال الأعمال إلى إعلان تخفيضات خيالية.

موعد بداية تخفيضات البلاك فرايداي 2018

تبدأ العروض من فجر يوم الجمعة حتى نهاية شهر نوفمبر، وتشمل السلع الغذائية وصولا إلى الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية والكهربائية.

عروض جوميا في الجمعة البيضاء 2018

موقع جوميا قدم خصومات هائلة على العديد من المنتجات بداية من الأدوات المنزلية والمكياج والملابس ووصولا إلى الأجهزة الكهربائية والهواتف المحمولة والأثاث المنزلي تصل إلى 80%.

كما أعلن عن تقديم هدايا يومية من خلال سحب يومي لأسماء المشترين وللفوز بسيارة “فيات” رباعية الدفع.

ومن عروض جوميا لابتوب بخصم 2000 ريال سعودي، وهاتف ذكي بخصم 800 ريال سعودي، عكما عرض خصومات تصل إلى 70% على الساعات، و60% على الإكسسوارات النسائية.

وفي الأجهزة الكهربائية المنزلية، وصل الخصم إلى 45% على الأجهزة صغيرة الحجم، و30% على الأجهزة كبيرة الحجم كالثلاجات والغسالات.

وبدأ جوميا، الموقع الشهير لبيع السلع والتسوق الإلكتروني، تخفيضات بلاك فرايدي، منذ خمسة أعوام كاملة.

ويوفر الموقع أكثر من 10 آلاف منتج لأشهر الماركات العالمية والمحلية إضافة إلى خدمات الشحن والتوصيل المجاني لأي مكان في العالم.