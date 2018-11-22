دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هاتف OnePlus 6T يحصل على تحديث OxygenOS 9.0.6 ظهر على التقنية بلا حدود.

لقد طرحت OnePlus أحدث إصدار من OxygenOS لهاتف 6T، وهو إصدار OxygenOS 9.0.6 الذي يتضمن مجموعة من التحسينات بما في ذلك تجربة أفضل لإلغاء قفل الهاتف، بالإضافة إلى تحسين معالجة صور الكاميرا.

سيقدم هذا التحديث أيضًا تحسينات مع استهلاك الطاقة الاحتياطية بالإضافة إلى إصلاحات وتحسينات عامة. فقد تم إصلاح المشكلات المتعلقة بإضافة APN على Verizon، كما تم اصلاح مشكلة عدم تلقي اشعارات من متجر جوجل بلاي التي ظهرت مع بعض وحدات الهاتف.

وكالعادة، وصل هذا التحديث إلى عدد محدد من المستخدمين عند إطلاقه، وسيتم إطلاقه على نطاق أوسع في غصون الأيام المقبلة.

المصدر

هذا الموضوع هاتف OnePlus 6T يحصل على تحديث OxygenOS 9.0.6 ظهر على التقنية بلا حدود.