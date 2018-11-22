هذا الموضوع هاتف OnePlus 6T يحصل على تحديث OxygenOS 9.0.6 ظهر على التقنية بلا حدود.
لقد طرحت OnePlus أحدث إصدار من OxygenOS لهاتف 6T، وهو إصدار OxygenOS 9.0.6 الذي يتضمن مجموعة من التحسينات بما في ذلك تجربة أفضل لإلغاء قفل الهاتف، بالإضافة إلى تحسين معالجة صور الكاميرا.
سيقدم هذا التحديث أيضًا تحسينات مع استهلاك الطاقة الاحتياطية بالإضافة إلى إصلاحات وتحسينات عامة. فقد تم إصلاح المشكلات المتعلقة بإضافة APN على Verizon، كما تم اصلاح مشكلة عدم تلقي اشعارات من متجر جوجل بلاي التي ظهرت مع بعض وحدات الهاتف.
وكالعادة، وصل هذا التحديث إلى عدد محدد من المستخدمين عند إطلاقه، وسيتم إطلاقه على نطاق أوسع في غصون الأيام المقبلة.
المصدر
هذا الموضوع هاتف OnePlus 6T يحصل على تحديث OxygenOS 9.0.6 ظهر على التقنية بلا حدود.
شكرا لقرائتكم خبر عن هاتف OnePlus 6T يحصل على تحديث OxygenOS 9.0.6 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة MSN Saudi Arabia وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي MSN Saudi Arabia ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .