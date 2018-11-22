شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: مقتل مسئول بوزارة داخلية الميليشيات الحوثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجيش الوطنى اليمنى اليوم الخميس عن مقتل قيادى فى ميليشيات الحوثى بغارة جوية لطيران تحالف دعم الشرعية فى وادى (آل بو جبارة) بمديرية كتاف شرق محافظة صعدة. ونقلت قناة (العربية الحدث) الإخبارية عن مصدر عسكرى - لم تسمه - القول إن القيادى هو ضيف محمد شريف، وكان يشغل منصب المدير المالى للميليشيات، فى وزارة الداخلية الخاضعة لسيطرة الميليشيات فى صنعاء. وكان الجيش اليمنى قد حرر - فى وقت سابق - مواقع جديدة فى مديرية رازح شمال محافظة صعدة.

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