"أنصار الله": العدوان على اليمن جزء من معركة الأمة

القاهرة — سبوتنيك. وغرد عبد السلام، على موقع التدوين "تويتر": "بكل وضوح يعلن ترامب أن النظام السعودي ركيزة أساسية لحماية الكيان الصهيوني الغاصب وأنه لولا السعودية لكانت إسرائيل في ورطة".

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وأضاف: "وهو ما يؤكد فعلا أن العدوان على اليمن جزء من معركة الأمة، وأن محاولة تدمير اليمن وقواه الوطنية الحرة هو بالنسبة لأمريكا ضرورة لحماية إسرائيل أولا والبقية أدوات".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا ينفذ، منذ 26 مارس/ آذار 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي؛ لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله " (الحوثيين)، في يناير/كانون الثاني من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.