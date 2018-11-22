"أنصار الله": العدوان على اليمن جزء من معركة الأمة

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القاهرة — سبوتنيك. وغرد عبد السلام، على موقع التدوين "تويتر": "بكل وضوح يعلن ترامب أن النظام السعودي ركيزة أساسية لحماية الكيان الصهيوني الغاصب وأنه لولا السعودية لكانت إسرائيل في ورطة".
© REUTERS / Fawaz Salman
وتقود السعودية تحالفا عسكريا ينفذ، منذ 26 مارس/ آذار 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي؛ لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله " (الحوثيين)، في يناير/كانون الثاني من العام ذاته.
وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.
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