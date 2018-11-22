مقتل عسكري سوري وإصابة خمسة مدنيين نتيجة قصف المسلحين

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وأضاف "خلال اليوم، تم رصد قصف لمنطقة الزهراء والسكري في حلب، وجب الزعرور في اللاذقية، وتل بزام في حماة. فأصيب خمسة مدنيين بجروح في قصف لمنطقة الزهراء بحلب، بينما قتل جندي سوري في حماة".
ويشار إلى أنه خلال اليوم الماضي، قام ممثلو المركز الروسي للمصالحة بتقديم مساعدات إنسانية لمدينة الرستن في محافظة حمص عبر توزيعه 450 سلة غذاء، حيث بلغ وزن المساعدات الإجمالي 2 طن.
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