بالرغم من تأكيد دمشق وجهتها شرق الفرات... واشنطن تمدد عقدها لدعم الأكراد عامين

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نقلت جريدة "الوطن" السورية أن تقارير إعلامية تابعة لجهات معارضة نشرت خبر تجديد العقد بين كل من "تحالف واشنطن" وقوات سوريا الديمقراطية التي تسيطر على مناطق واسعة شرقي نهر الفرات.
© Sputnik . Bassel Shurtouh
وينص العقد على تأسيس برنامج كامل لـ "التحالف" ويوّصف آلية تطبيقه على أن يتم تجديده كل عامين.
يذكر أن وزير الخارجية السورية وليد المعلم أكد خلال مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي إبراهيم الجعفري في 15 أكتوبر/ تشرين الأول من العام الجاري أن شرق الفرات هي الوجهة التي سيتقدم إليها الجيش السوري وذلك بعد القضاء على الجماعات المسلحة المتواجدة في محافظة إدلب وإعادتها لحضن الدولة تاركاً الأمر سواء للعشائر والأكراد أن يقرروا ماذا يريدون في المستقبل.
تأتي هذه التطورات في الوقت الذي هددت فيه تركيا بشن عملية عسكرية على طول الحدود مع سوريا للقضاء على ما سمته "الإرهاب الكردي" المتواجد في تلك المناطق ومع التحضيرات العسكرية للقضاء على "داعش" في جيبه الأخير.
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