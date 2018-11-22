أول تصريح لابن زايد عقب استقبال ولي العهد السعودي

وأكد الجانبان العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين، كما بحثا سبل مواصلة تنميتها و دعمها في مختلف المجالات بما يلبي تطلعات البلدين و شعبيهما إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

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وصرح الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بأن "علاقات دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تمثل نموذجا استثنائيا يحتذى للعلاقات الأخوية بين بلدين تجمع بينهما وشائج الأخوة والتاريخ والجغرافيا وفي ظل الاحترام المتبادل والإرادة المشتركة لترسيخ هذه العلاقات والارتقاء بها في المجالات كافة لتعبر عن طموحات شعبيهما في التنمية والرفاه والإزدهار".

وأشار بن زايد إلى "أن المملكة العربية السعودية تقوم بدور محوري في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة وتقود الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية لشعوبها إلى جانب مساعيها الحميدة المتواصلة لتحقيق السلام والأمان في مختلف مناطق العالم".

يذكر أن جلسة المباحثات بين ابن زايد وابن سلمان عقدت بحضور الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة و أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي و سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين و سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي و الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية و سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، إلى جانب عدد كبير من المسؤولين والوفد المرافق لولي العهد السعودي.