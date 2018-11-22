وزير خارجية قطر: يجب محاسبة من كان وراء قتل خاشقجي

أحمد يوسف / الخليج 365

قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إنه "يجب محاسبة" من كان وراء مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

جاء ذلك خلال لقاء مع الوزير القطري على هامش المنتدى الرابع لحوار المتوسط المنعقد في إيطاليا.

وأضاف آل ثاني: "ما وقع لخاشقجي مؤلم جدا، ونتوقع أن يؤدي التحقيق إلى محاسبة المذنبين".

وتابع: "وجهة نظرنا أن من كان وراء مقتل خاشقجي يجب محاسبته".

وفيما يتعلق بالحصار المفروض على قطر من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، وصف آل ثاني ذلك بأنه "كان حملة دعائية، والمؤسسات الأمريكية قدمت تقريرا لما حصل للرئيس دونالد ترامب".

وأضاف أن "ما حدث خلال الأشهر الأولى من الحصار كان مدمرا لسمعة دول الخليج بأكملها"، لافتا إلى أن "السعودية والإمارات لا تستجيبان لمحاولات المجتمع الدولي لإنهاء المقاطعة".

وعبر أيضا عن أسفه بسبب استخدام وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأزمة الخليجية لنشر خطاب الكراهية بين شعوب الخليج، بدلا من ربطها ببعضها بعضا.

وحول الأوضاع في اليمن، قال وزير الخارجية القطري إن "الحرب على اليمن يجب أن تتوقف، كما يجب دعوة أطراف الصراع إلى طاولة الحوار".

وبسؤاله عن تنظيم قطر لمونديال كأس العالم 2022، قال آل ثاني إن "تنظيم كأس العالم في قطر سيغير فكرة الغرب عن العرب بأن المنطقة عبارة عن منطقة حروب وتطرف ونزاعات".

ولفت إلى أن "قطر تتطلع إلى تنظيم كأس عالم في 2022 تكون أنموذجا ورسالة سلام ستقدم صورة مختلفة عن العرب".

وأضاف أن "الشعب السعودي والقيادة السعودية مرحب بهم في مونديال قطر 2022"، مشيرا إلى أن قطر "ستقدم أفضل تنظيم لبطولة كأس العالم في كل تاريخها".