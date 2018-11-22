"ابن سلمان" في الإمارات بأول جولة خارجية منذ مقتل خاشقجي

أبوظبي، الرياض / الخليج 365

وصل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الخميس، الإمارات في مستهل جولة خارجية تعتبر الأولى له منذ مقتل الصحفي جمال خاشقجي الشهر الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية أن ابن سلمان وصل أبوظبي في زيارة رسمية.

وعقد محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، وابن سلمان "جلسة محادثات تناولت سبل تعزيز العلاقات الأخوية، وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك"، وفق المصدر ذاته.

وفي وقت سابق الخميس، ذكر بيان للديوان الملكي بالسعودية، نقلته وكالة الأنباء الرسمية بالمملكة، أن ابن سلمان غادر لـ "زيارة عدد من الدول العربية الشقيقة".

وأوضح البيان أن الجولة العربية تأتي "بناء على توجيه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وحرصا على تعزيز علاقات المملكة إقليميا ودوليا، واستجابة لدعوات مقدمة"، دون تفاصيل أكثر عن الجولة ومدتها.

ولم يحدد بيان الديوان الملكي الدول التي سيزورها ابن سلمان، غير أن فضائية "العربية" السعودية قالت إنه "غادر في جولة عربية ويبدأ من الإمارات".

وجولة ابن سلمان تأتي في وقت تواجه فيه السعودية أزمة دولية كبيرة على خلفية قضية مقتل خاشقجي، إذ أعلنت المملكة في 20 أكتوبر / تشرين الأول الماضي مقتله داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، بعد 18 يوما من الإنكار.

وقدمت الرياض روايات متناقضة عن اختفاء الصحفي الراحل، قبل أن تقول إنه تم قتله وتجزئة جثته بعد فشل "مفاوضات" لإقناعه بالعودة إلى السعودية، ما أثار موجة غضب عالمية ضد المملكة، ومطالبات بتحديد مكان الجثة.

والثلاثاء، أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بيان، إلى أنه من "المحتمل جدا أن ولي العهد السعودي كان على علم بمقتل خاشقجي".

ورغم تلك الإشارة قال ترامب في البيان ذاته، إن "الولايات المتحدة تنوي البقاء شريكا قويا للسعودية، بهدف ضمان مصالحها ومصالح إسرائيل وبقية شركاء واشنطن في المنطقة".

والجمعة الماضي، قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن "سي آي إيه" توصلت إلى أن محمد بن سلمان أمر شخصيا باغتيال خاشقجي، وهو ما نفته المملكة.