ولي_عهد #دبي يرحب بـ #محمد_بن_سلمان: نورت #الإمارات الدار دارك يا سليل المجد

صحيفة الخليج الالكترونية نشر ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، مقطع فيديو رحب خلاله بزيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للإمارات. وقال حمدان بن راشد في المقطع، مرحبًا بولي العهد، نورت الإمارات الدار دارك يا سليل المجد.

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