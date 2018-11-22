شكرا لقرائتكم خبر عن «حقوق الإنسان» ترد على ادعاءات انتهاك حقوق «الموقوفات» بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

أكد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني، رداً على ما أوردته منظمة العفو الدولية حول وجود انتهاكات بحق بعض الموقوفات في المملكة، بأن الجمعية لم ترصد شيئاً من هذا القبيل ولم يتقدم لها أحد بشكوى بهذا الخصوص.

وأضاف القحطاني: “ندعو منظمة العفو الدولية لتزويدنا بأي معلومات متوفرة لديها لمتابعتها وبحث مدى صحتها، أما إطلاق مثل هذه الاتهامات بدون أدلة مؤكدة فمثل هذا الأمر لا ينسجم مع آليات العمل الحقوقي”.

وأشار إلى وجود تنسيق مع الأجهزة المختصة في المملكة يسمح لأعضاء الجمعية ومنسوبيها بمتابعة أوضاع الحالات التي يرد بشأنها تظلمات أو شكاوى أو ترصد الجمعية حاجتها للمتابعة أو التحقق.