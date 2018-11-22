شكرا لقرائتكم خبر عن «ترامب»: تقرير «سي آي إيه» لم يُحمّل ولي العهد مسؤولية قتل خاشقجي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، اليوم الخميس، في حديث إلى الصحافيين من فلوريدا، أن تقييم السي آي أيه لم يحمِّل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، المسؤولية في قضية قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وأوضح أن تقرير الـ”سي آي أيه” لم يحمّل – بأي شكل – ولي العهد المسؤولية كما أشيع، ولم يتوصل لأي نتيجة.

يذكر أن ترامب والعديد من المسؤولين الأمريكيين كرروا مراراً الموقف الأمريكي الثابت تجاه التحالف والعلاقة الوثيقة بين الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية.