الان تتابع تعرف على أفضل عروض البلاك فرايداي 2018 لأشهر المتاجر العربية والعالمية في مهرجان Black Friday والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يأتي يوم “البلاك فرايداي”، جالبا معه العديد من التخفيضات الضخمة كل عام، داخل أمريكا وخارجها، حيث تقدم سلاسل المتاجر العالمية والإلكترونية تخفيضات تبدأ من 50% وتصل حتى 80%.

ويمكن للمتسوقين حول العالم الاستفادة من العروض والتخفيضات التي تقدمها المتاجر من خلال الشراء عبر الإنترنت أو التوجه المباشر للمتاجر.

ما هو البلاك فرايداي 2018؟

والبلاك فرايداي، هو تقليد أمريكي يأتي مباشرة بعد يوم عيد الشكر في أمريكا، وتقدم المتاجر العديد من الخصومات المغرية التي تهدف إلى التخلص من مخزون العام من السلع الراكدة.

ويبدأ يوم البلاك فرايداي في الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر وقد تستمر العروض إلى نهاية الشهر.

وسمي البلاك فرايداي أو الجمعة السوداء بهذا الاسم، بداية من عام 1869، عندما ضربت أمريكا ودول أوروبا فترة الكساد الاقتصادي الذي تسبب في العديد من الخسائر المالية مما أنعكس على حركة البيع والشراء داخل المتاجر.

ما دفع التجار في النهاية إلى إقامة تخفيضات خيالية في الأسعار للتخلص من البضائع الراكدة قبل تلفها ودفع الزبائن للشراء قبل فساد البضائع.

موعد بداية تخفيضات البلاك فرايداي 2018

تعرض المتاجر العادية والإلكترونية سلعها المخفضة بداية من فجر يوم الجمعة لاستيعاب الكم الهائل من الزبائن المتشوقين لشراء السلع وقد تقوم بعض المتاجر بإمداد عروضها حتى نهاية شهر نوفمبر.

وتشمل التخفيضات جميع السلع والمنتجات بداية من السلع الغذائية وصولا إلى الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية والكهربائية.

عروض جوميا في الجمعة البيضاء 2018

وأعلن موقع جوميا بدء عروضه وتخفيضاته للجمعة البيضاء أو بلاك فرايدي لعام 2018؛ وقدم جوميا عبر صفحته الرسمية على الإنترنت مجموعة من الخصومات الهائلة على العديد من المنتجات بداية من الأدوات المنزلية والمكياج والملابس ووصولاً إلى الأجهزة الكهربائية والهواتف المحمولة والأثاث المنزلي.

كما أعلن موقع جوميا عن تقديمه للعديد من الهدايا اليومية التي يقدمها الموقع من خلال السحب اليومي لأسماء المشترين وللفوز بسيارة فيات رباعية الدفع.

ونشر موقع جوميا على صفحته الرئيسية العديد من العروض المغرية التي تقدمها ماركات عالمية وكان من بينها لابتوب بخصم 2000 ريال سعودي، وهاتف ذكي بخصم 800 ريال سعودي.

كما ضمت الصفحة الرئيسية عروض على الإكسسورات الرجالي، بخصم يصل إلى 70% على الساعات، وخصم يصل إلى 60% على الإكسسوارات الحريمي.

كما ضم موقع جوميا خصومات على الأجهزة الكهربائية المنزلية بخصم وصل إلى 45% على الأجهزة صغيرة الحجم، و30% على الأجهزة كبيرة الحجم كالثلاجات والغسالات وغيرها.

وبدأ جوميا، الموقع الشهير لبيع السلع والتسوق الإلكتروني، تخفيضات بلاك فرايدي ، منذ خمسة أعوام كاملة.

ويوفر الموقع أكثر من 10 آلاف منتج لأشهر الماركات العالمية والمحلية إضافة إلى خدمات الشحن والتوصيل المجاني لأي مكان في العالم.

كما يوفر موقع جوميا خدمة الدفع عند الاستلام أو الدفع من خلال بطاقة الائتمان لضمان أقصى راحة وأمان لمتسوقين.

وأعلن جوميا عن خصومات الجمعة البيضاء خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 24 نوفمبر، وتتراوح بين 10% و 60%.

عروض أمازون فى الجمعة البيضاء 2018

يُعد امازون، واحد من أكبر وأشهر مواقع التجارة الإلكترونية، وتتنوع منتجات الموقع بين المنتجات الالكترونية وأقراص وبرامج وأجهزة وآلات ومعدات ومنتجات أخرى كثيرة.

كما يعرض موقع امازون أيضاً العديد من الهواتف الذكية واللابتوب والأجهزة المنزلية والألعاب وغيرها.

ويقدم موقع أمازون خلال الجمعة البيضاء خصومات تصل إلى 70%، بالإضافة إلى خدمة الشحن المجاني خلال الجمعة البيضاء.

وتعرض الصفحة الرئيسية لأمازون العديد من الخصومات المغرية، حيث تقدم تلفزيون مسطح بخصم 28% و هواتف ذكية بخصم 38%

عروض سوق كوم فى الجمعة البيضاء 2018

ويقدم موقع سوق كوم في جميع فروعة بالدول العربية العديد من العروض المغرية خلال الجمعة البيضاء وخصومات تصل إلى 70%.

ويعرض موقع سوق كوم، على صفحته الرئيسية عروضه للجمعة البيضاء والتي شملت أدوات التجميل والأجهزة الكهربائية والإكسسوارات الرجالي والملابس المنزلية بأسعار اقل من 90 ريال، إضافة إلى اللابتوب والأجهزة اللوحية ذات الماركات العالمية والتي يقدم الموقع تخفيضات عليها تبدأ من 10-30%.

كما يعرض الموقع العديد من قطع الأثاث المنزلي الراقية ذات الخصومات الخيالية التي تبدأ من 20-70%.

وبدأت تخفيضات الجمعة البيضاء على موقع سوق كوم، من 20-24 نوفمبر الجاري.

وتعتبر سوق.كوم، الإماراتية واحدة من شركات مجموعة جبار ومن أكبر المتاجر الإلكترونية في الوطن العربي.

وتسوق الشركة الإلكترونية لـ400ألف منتج عبر موقعها وفروعها في العديد من الدول العربية.

عروض نمشي في الجمعة البيضاء 2018

ويقدم متجر نمشي، الإلكتروني الشهير في دول الخليج والمتخصص في الموضة والأزياء والملابس و الحقائب و الأحذية والكثير من المنتجات الأخرى خصومات تصل إلى 40% خلال تخفيضات الجمعة البيضاء.

ويقدم متجر نمشي، الإلكتروني الشهير، تخفيضات حقيقية على أكثر من 700ماركة عالمية فاخرة للأزياء الرجالي والحريمي والأطفال، وبخصومات حقيقية على الأسعار تصل إلى 40%.

ويوفر الموقع خدمة الدفع عن طريق الفيزا والباي بال أو من الدفع عند الاستلام.

عروض صن ترافل الجمعة البيضاء 2018

قدم موقع صن ترافل لحجز رحلات الطيران و الفنادق حول العالم العديد من العروض والتخفيضات المُذهلة لجمعة السوداء او البلاك فرايدى 2018؛ وبأسعار للعديد من دول العالم بأسعار تبدأ من 100دولار فقط.

ويقدم موقع صن ترافل خلال الجمعة البيضاء،عروض وأسعار لا تقارن في أكثر من 1.8 مليون فندق في أكثر من 190 بلد.

كما يمنحك الموقع القدرة على المقارنة بين أسعار الفنادق من خلال عرضة للصور لأجمل فنادق المناطق التي ترغب في زيارتها للاستمتاع بعطله مثالية بإمكانيات محدودة.

عروض اكس سايت بلو فرايدي 2018

يوفر موقع اكسايت، الإلكتروني المتخصص في بيع المنتجات الإلكترونية، العديد من العروض على المنتجات ذات الجودة العالية.

ويقدم موقع اكسايت تخفيضات حقيقية تصل إلى 40% على الكمبيوترات والتابلت، الموبايلات والهواتف، التلفزيونات، أجهزة الألعاب الإلكترونية، الكاميرات، أجهزة المنزل والمطبخ، الأجهزة المنزلية الرئيسية.

كما يسمح لك الموقع الإلكتروني بمقارنه العديد من الأسعار في وقت واحد خلال عروض بلو فرايدي 2018، للحصول على منتج عالي الجودة وبسعر مناسب.