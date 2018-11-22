بالصور.. هذا ما قاله محمد بن زايد باستقبال ولي العهد السعودي

أكد ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد أن بلاده تعتز بعمق علاقاتها مع السعودية والشراكة الوثيقة بين البلدين.

وقال بن زايد في تغريدات بالتزامن مع استقباله الأمير محمد بن سلمان، الذي وصل الليلة الإمارات: ببالغ سعادتنا نرحب بضيف الإمارات العزيز أخي الأمير محمد بن سلمان..نعتز بعلاقاتنا التاريخية المتجذرة ..آفاق واسعة من التعاون والشراكة الوثيقة والمثمرة تنتظر بلدينا.

وأضاف: ستظل الإمارات على الدوام وطنا محبا وسندا و عونا لأشقائنا في المملكة العربية السعودية.