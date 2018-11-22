كتب - عاصم الأنصاري:
أعلنت شركة "إنستجرام" عن اختبارها تصميم جديد لواجهة الملف الشخصي، من شأنه تسهيل عملية التنقل للمستخدم في حسابه، وتسهيل عملية التواصل مع المستخدمين الآخرين.
ووفق ما ذكر موقع عالم التقنية، ستتضمن التحسينات في التصميم القادم تغيرات واضحة على أسلوب عرض الأيقونات في أعلى صفحة المستخدم.
ومن المتوقع أن تظهر أيقونة المُتابعين بشكل أصغر وغير متواجدة في الأعلى كما تعودنا، ومن الإضافات في التصميم أيضًا، أن أيقونة الرسالة تقع بجانب أيقونة المتابعة بشكل يوحي بواجهة أكثر نظامًا.
ويمكن للمستخدم الإطلاع بسهولة على المتابعين المشتركين بينه وبين شخص أخر، من خلال قائمة متابعيه التي تحتوي قائمة خاصة للأصدقاء أو المتابعين المشتركين.
شكرا لقرائتكم خبر عن بتصميم جديد.. "إنستجرام" تعمل على إضافة ميزة المتابعين المشتركين على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة MSN Saudi Arabia وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي MSN Saudi Arabia ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .