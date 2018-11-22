"واتساب" يتيح عرض مقاطع الفيديو من الإشعارات

دبي - بواسطة محمد فارس © أرشيفية أرشيفية

كتب - عاصم الأنصاري:

أفادت تقارير إخبارية بأن تطبيق "واتساب" يعمل على تحديث جديد يتيح عرض مقاطع الفيديو على شاشة الهاتف عبر الإشعارات.

ووفق ما ذكر موقع "WABetaInfo"، فإن الإشعار سيعرض مقطعًا قصيرًا من الفيديو المرسل على شاشة الهاتف، حتى وإن كان في وضعية إغلاق، بشكل مباشر فور وصولها إلى أي مستخدم "بيتا" من "آي أو إس"، ويمتلك الإصدار 2.18.102.5 المثبت.

كما أن الميزة ستكون متاحة قريبًا لمستخدمي "آب ستور".

وسيتمكن المستخدمون من تجنب ذلك عبر تغيير إعدادات الإشعارات الخاصة بهم، بهدف عدم عرض المقاطع بشكل مباشر.