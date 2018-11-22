شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى: هزيمة "داعش" وتشكيل الحكومة نقطة تحول فى تاريخ بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتبر رئيس الجمهورية العراقى برهم صالح، أن هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابى وتشكيل الحكومة نقطة تحول فى تاريخ العراق. وخلال تواجده فى العاصمة الإيطالية روما، أكد صالح - فى تصريحات أوردتها قنا "السومرية نيوز" اليوم الخميس أنه لابد من حل القضايا الخلافية بين بغداد وآربيل من خلال الدستور، مضيفًا : "هناك فرصة لإعادة توحيه مسار العراق ودفع البلاد نحو الرخاء والاستقرار".

وكان رئيس الجمهورية العراقى قد وصل إلى العاصمة الإيطالية روما للمشاركة فى مؤتمر حوارات المتوسط.

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