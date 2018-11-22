شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: مقتل الذراع الأيمن للبغدادى فى ضربه جوية بديالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قتل قيادى بارز على علاقة وثيقة بزعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، وذراعه الأيمن ضمن "ولاية صلاح الدين"، على الحدود الفاصلة بين محافظتى ديالى وصلاح الدين.

وقال مصدر أمنى عراقى - لوكالة أنباء الإعلام العراقى، إن "القيادى فى تنظيم (داعش) والملقب (أبو عمر العراقي) والمعروف بـ(الأزرك) فى صفوف التنظيم، قتل متأثراً بجراحه، إثر قصف طيران الجيش لوكر داعشى فى منطقة البو صليبى على الحدود بين ديالى وصلاح الدين أمس".

وأضاف أن "أزرك معروف بعلاقته الوطيدة بزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي، ويعتبر ذراعه الأيمن ضمن ولاية صلاح الدين".



وكان مصدر أمنى كشف لوكالة أنباء الإعلام العراقي، عن مقتل خمسة دواعش بقصف جوى استهدف وكرًا فى منطقة البو صليبى على الحدود بين ديالى وصلاح الدين.