شكرا لقرائتكم خبر عن ولى عهد أبوظبى الشيخ محمد بن زايد يستقبل ولى العهد السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ولى عهد أبو ظبى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عمق العلاقات الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك خلال استقباله ولى عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، وأشار محمد بن زايد إلى أن هناك آفاقًا واسعة من التعاون والشراكة الوثيقة والمثمرة تنتظر الإمارات والسعودية..حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية.

وشدد ولى عهد أبو ظبي، على أن الإمارات ستظل دومًا وطنًا محبًا وسندًا وعونًا لأشقائها فى المملكة العربية السعودية.

وكان الديوان الملكى السعودى قد أعلن، فى وقت سابق اليوم، أن ولى العهد السعودى سيبدأ جولة خارجية تشمل عدة دول عربية، بناءً على توجيه العاهل السعودى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود .

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، وفقًا ذكره بيان أصدره الديوان الملكي، أن جولة ولى العهد تأتى انطلاقًا من حرص المملكة على تعزيز العلاقات إقليمياً ودولياً، واستمراراً للتعاون والتواصل مع الدول الشقيقة فى المجالات.