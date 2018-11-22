الرئيس العراقي: سنطلق وكالة لإعادة الإعمار وستركز على مشاريع البنى التحتية

روما — سبوتنيك. وقال صالح في كلمة له بافتتاح منتدى "الحوارات المتوسطية" الرابع في روما، اليوم الخميس، "سنطلق وكالة لإعادة الإعمار التي ستركز على مشاريع البنى التحتية"، مشيرا إلى أن "شركات عراقية وأجنبية خاصة وصناديق واستثمار دولية وصناديق سيادية ستُدعى من أجل الاستثمار فيها".

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وأضاف صالح أن الوكالة مخصصة "لأجل دعم مشاريع البنى التحتية وشبكات سكك الحديد وشبكات الطرقات السريعة والمطار والمدن الصناعية".

وأوضح الرئيس العراقي "سنستفيد من الخبرات الأخرى في العالم مثل تايلاند وفييتنام والهند التي جذبت استثمارات خارجية من دول مثل اليابان والصين من أجل دعم البنى التحتية".

وتوقع صالح أن تؤدي هذه الخطوات، بالإضافة إلى النمو الداخلي، إلى "ازدهار اقتصادي في المنطقة من شأنه أن يجعل العراق القلب النابض لطريق الحرير في منطقة المتوسط".

واعتبر الرئيس العراقي أن الهزيمة العسكرية لتنظيم "داعش" الإرهابي، وتشكيل الحكومة العراقية قد تكون نقطة تحول في المنطقة، لافتا إلى أن "هزيمة داعش كانت تحدياً كبيرا ونجاحا كبيراً للقوات العسكرية العراقية بما فيها الجيش والحشد والبشمركة، وذلك بمساعدة الحلفاء وعلى رأسهم التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة".

وحول العلاقة بين إقليم كردستان والحكومة المركزية قال صالح إن "إعادة ضخ نفط كركوك إلى مرفأ جيهان التركي هو خطوة أساسية في حل الخلافات بين الإقليم والحكومة الفدرالية".

وأكد صالح أن ازدهار العراق يحتاج إلى الاستقرار في المنطقة، لافتا أنه "من مصلحتنا أن تكون لدينا علاقات ممتازة مع جيراننا مثل إيران وتركيا والاستقرار والنظام هو الذي سيقضي على التطرف في منطقتنا".

وانطلق اليوم في العاصمة الإيطالية منتدى "الحوارات المتوسطية" الرابع والذي يقام سنويا في روما، وذلك بحضور حشد كبير من السياسيين وصانعي القرار في دول منطقة الشرق الأوسط والحوض المتوسطي.