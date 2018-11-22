طائرة محمد بن سلمان تحط في الإمارات... والخارجية السعودية تعلق (صور)

استقبل ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مساء اليوم الخميس، في أبو ظبي، وهي البلد الأول ضمن جولة عربية.

وعلقت وزارة الخارجية السعودية على زيارة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، إلى الإمارات، ولقائه بالشيخ محمد بن زايد، قائلة "معًا". في إشارة إلى قوة العلاقات بين البلدين.

وسبق أن أصدر الديوان الملكي السعودي، اليوم، بيانا يحمل توجيها من عاهل البلاد، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن الأمير محمد "غادر، اليوم الخميس، لزيارة عدد من الدول العربية، بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود".

وذكرت الوكالة أن ذلك يأتي "انطلاقا من حرص مقامه الكريم على تعزيز علاقات المملكة، إقليميا ودوليا، واستمرارا للتعاون والتواصل مع الدول الشقيقة في المجالات كافة، واستجابة للدعوات المقدمة من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو".

ويشارك ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في قمة العشرين بالأرجنتين، نهاية الشهر الجاري، ضمن جولة خارجية.

جاء ذلك حسبما نقلته وسائل إعلام سعودية، عن وزير الطاقة السعودي، خالد عبد العزيز الفالح.

وأوضح الفالح أن ابن سلمان سيحضر قمة العشرين بالأرجنتين، في إطار جولة خارجية سيقوم بها، دون تفاصيل أكثر.

ومن المقرّر أن تُعقد قمة العشرين في دورتها الجديدة بالأرجنتين، يومي 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ومطلع ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بحضور عدد من قادة العالم.

ولم تعلن السلطات السعودية تفاصيل الجولة الخارجية، غير أنها ستكون أول جولة يقوم بها ولي العهد منذ مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده بإسطنبول، الشهر الماضي.