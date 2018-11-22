"ابن سلمان" يبدأ أول جولة خارجية منذ مقتل خاشقجي

الرياض / الخليج 365

بدأ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الخميس، أول جولة خارجية له منذ مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية المملكة بإسطنبول، في الثاني من الشهر الماضي.

ووفق بيان للديوان الملكي نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية مساء اليوم، فإن ابن سلمان غادر لـ "زيارة عدد من الدول العربية الشقيقة".

وأوضح البيان أن الجولة العربية تأتي "بناء على توجيه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وحرصا على تعزيز علاقات المملكة إقليميا ودوليا، واستجابة لدعوات مقدمة"، دون تفاصيل أكثر عن الجولة ومدتها.

ولم يسم بيان الديوان الملكي الدول التي سيزورها ابن سلمان، غير أن فضائية "العربية" السعودية قالت إنه "غادر في جولة عربية ويبدأ من الإمارات".

وجولة ابن سلمان تأتي في وقت تواجه السعودية أزمة دولية كبيرة على خلفية قضية مقتل خاشقجي، إذ أعلنت المملكة في 20 أكتوبر / تشرين الأول الماضي مقتله داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، بعد 18 يوما من الإنكار.

وقدمت الرياض روايات متناقضة عن اختفاء الصحفي الراحل، قبل أن تقول إنه تم قتله وتجزئة جثته بعد فشل "مفاوضات" لإقناعه بالعودة إلى السعودية، ما أثار موجة غضب عالمية ضد المملكة، ومطالبات بتحديد مكان الجثة.

والثلاثاء، أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في بيان، إلى أنه من "المحتمل جدا أن ولي العهد السعودي كان على علم بمقتل خاشقجي".

ورغم تلك الإشارة قال ترامب في البيان ذاته، إن "الولايات المتحدة تنوي البقاء شريكا قويا للسعودية، بهدف ضمان مصالحها ومصالح إسرائيل وبقية شركاء واشنطن في المنطقة".

والجمعة الماضي، قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن "سي آي إيه" توصلت إلى أن محمد بن سلمان أمر شخصيا باغتيال خاشقجي، وهو ما نفته المملكة.