موريتانيا تتعهد بانتخابات رئاسية في "أحسن الظروف"

نواكشوط / محمد البكاي / الخليج 365

تعهدت الحكومة الموريتانية، الخميس، بتنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة منتصف العام المقبل في "أحسن الظروف".

جاء ذلك في كلمة ألقاها رئيس الحكومة أحمد سالم ولد البشير أمام أعضاء برلمان بلاده، وتابعها مراسل الخليج 365.

وقال ولد البشير إن الحكومة "ستتخذ كل الإجراءات المناسبة لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية المقبلة (الانتخابات الرئاسية) في أحسن الظروف".

وموضحا: "بالفعل، تمت برمجة الوسائل الضرورية لهذا الغرض، في إطار مشروع قانون المالية الأصلي لعام 2019".

وتنتهي الولاية الرئاسية الثانية للرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز منتصف عام 2019، وينص الدستور على ولايتين رئاسيتين فقط.

ومرارا، أعلن ولد عبد العزيز في تصريحات إعلامية أنه لن يترشح لولاية رئاسية ثالثة، مشددا في الآن ذاته على أنه لن يترك العمل السياسي في البلاد.

وفي وقت سابق، دعا ائتلاف أحزاب المعارضة الرئيسية في موريتانيا، إلى ضرورة تهيئة الأجواء المناسبة لإجراء انتخابات رئاسية "ذات مصداقية" منتصف العام القادم.

وتطالب المعارضة بتشكيل لجنة مستقلة للانتخابات تتفق عليها جميع الأطراف السياسية، بالإضافة إلى وضع آلية لضمان حياد المؤسسات الحكومية، وتفعيل قوانين محاربة التزوير والرشوة الانتخابية، وتدقيق اللائحة الانتخابية.

وحتى الآن، لم يحدد على وجه الدقة تاريخ إجراء الاقتراع، لكن بما أن ولاية الرئيس الحالي تنتهي منتصف العام القادم، فمن المتوقع أن تجري الانتخابات في نفس الفترة، وعادة يحدد موعد الاقتراع قبل 70 يوما من إجرائه، وفق مراسل الخليج 365.