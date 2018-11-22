شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يصل الرياض عقب زيارته لمناطق شمال المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: وصل- بحفظ الله ورعايته- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مساء اليوم الخميس إلى الرياض، عقب زيارته لمناطق شمال المملكة. وتفقد الملك سلمان خلال زيارته أحوال المواطنين، ودشن وافتتح عددا من المشروعات التنموية والتعدينية والصناعية.

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