شكرا لقرائتكم خبر عن «المطلق»: يجوز تفتيش «عاملات المنزل» في هذه الحالة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، من سحر عاملات المنازل، مجيزا في هذا الصدد تفتيش أغراضهن في حالة كونهن موضع الشك والريبة والاتهام.

جاء ذلك في رده على حكم تفتيش أغراض الخادمات عند سفرهن في برنامج “سؤال على الهاتف” في إذاعة القرآن الكريم؛ حيث قال: “إذا كنتم تتهمون العاملة يجوز التفتيش؛ لأن بعض العاملات، أصلحهن الله، تأخذ معها أشياء فيها سحر، شعور أو غير ذلك، فالناس يفتشونها ليتقوا أذاها”.

وكان المدرب بوحدة السحر بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ أحمد الخثلان؛ قد حذّر الأُسَر، في وقت سابق لبرنامج “لماذا؟”، على القناة السعودية الأولى، من أن 90% من الخادمات اللاتي يتم استقدامهن للعمل في المنازل يجْلبن معهنّ طلاسم وحروزاً لحماية أنفسهن فقط، وليس من أجل القيام بسحر الأسرة، مؤكّداً أن علاج هذه الظاهرة ليس بتغيير الخادمات الواحدة بدل الأخرى، ولكن يكون من خلال مناصحتهنّ من خلال مكاتب الدعوة والإرشاد.

كما حذّرت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سابقاً من قيام الخادمات بأعمال السحر والشعوذة، ودعت العائلات إلى ضرورة متابعة عمل الخادمة في البيت والحرص على تثقيفها دينيّاً والإحسان إليها.