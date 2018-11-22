شكرا لقرائتكم خبر عن هل «الوفاة» تُسقط رسوم المقابل المالي للتابع؟.. «الجوازات» ترد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضحت المديرية العامة للجوازات، أن الوفاة لا تسقط المبلغ المستحق لرسوم المقابل المالي عند التجديد. جاء ذلك ردا على سؤال مغرد قال خلاله: “هل المقابل المالي على تابع متوفى يسقط عند التجديد؟”. وردت الجوازات في تغريدة عبر حسابها الرسمي بقولها “يلزم سداد الاستحقاق المالي والوفاة لا تسقطها”.

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