شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس نهاية الأسبوع: أمطار وغبار على عدة مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشر عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة تسمية الحالات، توقعاته لطقس نهاية الأسبوع في المملكة والخليج.

وجاءت توقعات الحصيني لطقس نهاية الأسبوع، والتي نشرها عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، كالتالي:

طقس الخميس:

الأجواء معتدلة نهارا، باردة على معظم المناطق عدا مكة، وجنوبها إلى جازان، بما فيها جدة حار نهارا لطيف ليلا، الوسطى والشمالية وشمال الشرقية وغربها، وشمال الغربية ومرتفعات الباحة جازان وعسير تحتاجون ملابس شتوية متوسطة ليلا.

الرياح: نشاط للرياح مثيرة للأتربة على مكة وجدة، وغرب وجنوب غرب منطقة الرياض نواحي الأفلاج، ووادي الدواسر والوشم وسدير والدوادمي وعفيف والقويعية.

أما عن الأمطار فأوضح الحصيني أنه من المتوقع هطول أمطار إن شاء الله على مكة وجدة والطائف وعسير والباحة وجازان وينبع ورابغ والعيص والوجه والعلا والشملي وحائل وجبة وبريدة وعقلة الصقور وعنيزة والمجمعة والزلفي وتربة حائل وشرق القريت ورفحاء والأرطاوية.

طقس الجمعة:

وأشار الحصيني إلى أن طقس الجمعة ماطر معتدل إلى بارد نهارا وبارد ليلا على مناطق مكة وجدة والمدينة والقصيم والرياض وشمال الشرقية، ومتوقع إن شاء الله أمطار من متوسطة إلى غزيرة، وأحيانا حبات برد مع فرصة سيول ما بين الرياض جنوبا، إلى حائل شمالا ومن شمال الشرقية شرقا إلى وسط البحر الأحمر، مكة والمدينة- غربا، والباحة وعسير وجازان مع نشاط للرياح المثيرة للأتربة، من خفيفة إلى متوسطة.

طقس السبت:

أجواء معتدلة إلى باردة على معظم المناطق، ورياح من خفيفة إلى متوسطة مثيرة للأتربة معظمها خفيفة.

وأضاف الحصيني أنه من المتوقع، هطول أمطار إن شاء الله، مع فرص جريان للسيول على مكة وجدة والليث والقنفذة ورابغ، والكامل وأملج وينبع والوجه وحائل ودومة الجندل، وطبرجل والقريات، وطريف وعرعر وعذقاء وجبة وتربة حائل وتربة الطائف والحفيرة وعفيف والدوادمي وساجر وشقراء وأشيقر ومرات وفرعة أشيقر والداهنة وثادق وحريملاء والدرعية ومدن سدير جميعها والزلفي والغاط.