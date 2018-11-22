شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة»: ضبط قاطع أشجار بالطائف ومفحط في «روضة الهوامل» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بالتعاون مع الجهات الأمنية، مؤخرًا، من ضبط مخالفَين لنظام المراعي والغابات، في “روضة الهوامل” في عودة سدير بالرياض، والحوية في محافظة الطائف، بعد قيام أحدهما بالتفحيط في الروضة، وقطع الآخر أشجارًا خضراء.

وقالت الوزارة، في بيان لها، أنها فور اطلاعها على مقاطع الفيديو المنشورة في وسائل التواصل الاجتماعي؛ تواصلت مع الجهات الأمنية في المدينتين، ليتم تحديد هوية المخالفين وإلقاء القبض عليهما سريعًا.

وأكدت أن هذه الأعمال تعد مخالفةً لنظام المراعي والغابات الصادر في عام 2004، الذي نص على حظر الإضرار بالأشجار والشجيرات النامية في أراضي المراعي والغابات، كما أنه عاقب المخالفين بغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال، وتتضاعف في حال التكرار، مع إصلاح الأضرار الناجمة عن المخالفة.

ولفتت الوزارة إلى أن العبث بالغطاء النباتي في الروضات والمنتزهات من خلال قيادة السيارة عليه، يؤثر في التربة، وخصوصًا في موسم الأمطار؛ حيث إن عملية الضغط على التربة تمنع الهواء من التغلغل داخلها، وهو ما يجعلها غير صالحة للإنبات ونمو الزرع فيها.

وأهابت البيئة بالجميع الحفاظ على الغطاء النباتي للمنتزهات والروضات، وعدم العبث بأشجارها ونباتاتها، إضافة إلى المحافظة على نظافتها، ورمي المخلفات في الأماكن المخصصة لذلك، داعيةً الزوار في حال مشاهدة أي تجاوزات أو تعديات، إلى سرعة الإبلاغ عنها من خلال التواصل مع الوزارة عبر الهاتف 8002472220.