شكرا لقرائتكم خبر عن أمن الطرق يصدر تنبيهاً بشأن 4 طرق في حائل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أصدر الحساب الرسمي للقوات الخاصة لأمن الطرق، تنبيها مهما بشأن عدة طرق بمنطقة حائل. وقال “أمن الطرق” عبر “تويتر”: “تنبيه لمستخدمي الطرق التالية بمنطقة حائل (طريق حائل – القصيم السريع،طريق حائل – القصيم القديم، طريق حائل – رفحاء، طريق حائل – الجوف)”. وأضاف قائلا: “يرجى أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظراً لوجود أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة في بعض المواقع”.

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