شكرا لقرائتكم خبر عن مكة.. تفاصيل دمج طلاب الأول والثاني الابتدائي مع «الطفولة المبكرة» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - مكة المكرمة:

تتأهب العديد من المدارس الابتدائية بمكة المكرمة، لتطبيق مقترح دمج الصف الأول والثاني -بنين- مع فصول الطفولة المبكرة في مدارس البنات.

يأتي ذلك في ظل الخطة الاستراتيجية التي تنتظر التطبيق، والتي أعلن عنها وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى في وقت سابق؛ لسد الفجوة في التعليم العام بين “رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية”؛ وذلك لجعلها مرحلة واحدة من خمس سنوات، يتولى الإشراف عليها والتعليم فيها العنصر النسائي.

يذكر أن إدارة التعليم بمكة المكرمة، حددت ثلاث مدارس للبنين وثلاث مدارس للبنات تابعة لمكتب التعليم بشمال مكة؛ لدمج 30 طالباً مع طالبات ابتدائية في مكتب الشرق؛ بشرط موافقة أولياء الأمور الراغبين في دمج أبنائهم بمدارس البنات.