شكرا لقرائتكم خبر عن «المسند»: حالة «رغد» تدخل سماء المملكة.. توقعات بأمطار رعدية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا جامعة القصيم، ومؤسس لجنة تسمية الحالات، أن حالة رغد المطرية الجديدة بدأت ـ بإذن الله ـ في سماء المملكة عصر اليوم الخميس.

وأضاف المسند، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن “صور رادار دوبلر في حائل والقصيم تكشف عن خلايا رعدية ممطرة تتوسع وتكبر رويداً رويدا، والله أعلم”.