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بالصور.. ماكرون ومحمد بن زايد "حفاوة عابرة للبروتوكول"

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بوابة العين الإخبارية 0 0

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وماكرون والطاهي جاي سافوي

حظي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، بحفاوة كبيرة من جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

فمن غير المعتاد أن يستقبل ماكرون، زائريه من قادة الدول في مكان غير رسمي، والتي يختص بها - غالباً - الحلفاء والأصدقاء بعيداً عن الرسميات، في لقاءات عابرة للبروتوكول.

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واستقبل ماكرون الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في مطعم جي سافوي بـ"لا موني دو باري" الفخم، الذي يقع  في قاي دو كونتي بباريس، التابع لمؤسسة النقد الفرنسية، والتي تضم متحفاً ومطعماً ومصنعاً لسك العملة.

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وتناول الشيخ محمد بن زايد وماكرون الغداء بمفردهما في المطعم المفضل لدى ماكرون، بإشراف الطاهي العالمي الشيف جي سافوي، رئيس الطهاة ومالك المطعم، في لفته تعكس علاقات الصداقة الخاصة المميزة التي تجمعهما، ما وصفته قناة "فرانس 24" الفرنسية بـ"العلاقة الجيدة" بين "شريكين مهمين".

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وأعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال لقائه الرئيس الفرنسي في باريس، عن تقديره لما لمسه من حرص على دعم العلاقات الإماراتية- الفرنسية.

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وبحث الجانبان آلية تطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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