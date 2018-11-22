الكشف عن انقلاب دولي على الشرعية

يجري مجلس الأمن الدولي خلال الساعات القادمة تصويتاً على مشروع قرار بريطاني حول الأزمة في اليمن.

ويقوم مشروع القرار البريطاني على مرتكزات انسانية ، متضمناً دعوة جميع الأطراف إلى ايقاف الاعمال القتالية في الحديدة بشكل فوري، و ”إزالة جميع العوائق امام وصول المساعدات الانسانية خلال اسبوعين”؛ حسب ما نقلته وسائل الاعلام عن مشروع القرار.

ويرى المراقبون أن في المشروع البريطاني انقلابا على قرارات مجلس الأمن السابقة والتي تنص على نزع سلاح الحوثيين وإعادة الشرعية إلى كامل التراب اليمني.