شكرا لقرائتكم إحباط محاولة تهريب مخدرات إلى السعودية عبر مطار بيروت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 11 ساعة في 22 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 22 نوفمبر 2018 / 19:24

أحبطت سرية التفتيشات في قوى الأمن الداخلي في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات من لبنان إلى المملكة العربية السعودية، وفق "الوكالة الوطنية للاعلام " الرسمية التي اشارت الى أن التحقيقات بدأت لكشف تفاصيل هذه المحاولة.



شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط محاولة تهريب مخدرات

إلى السعودية عبر مطار بيروت على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الحياة وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الحياة ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .