شكرا لقرائتكم زكا يهنىء الرؤساء الثلاثة بالإستقلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة | منذ 13 ساعة في 22 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 22 نوفمبر 2018 / 19:07

تمكّن المواطن اللبناني نزار زكا، المعتقل في ايران، من الاتصال برئاسة الجمهورية اللبنانية مهنئاً بعيد الاستقلال، ومتمنيا ان تتحق في السنة الجديدة الآمال التي أقامتها رئاسة الجمهورية بأن فوق رأس كلّ مواطن لبناني مظلة تحميه. وفق بيان لعائلته.



كما إتصل برئاسة المجلس النيابي معايدا، ومتمنيا أن "يثير الرئيس نبيه بري في زيارته المقبلة لإيران قضية استمرار اعتقاله تعسفيا".

كما تمكّن من "الاتصال من معتقله تحت الارض برئاسة الحكومة مهنئا بالعيد"، وآملا بأن "تحقّق هذه المناسبة آمال رئاسة الحكومة بأن تكون أباً للبنانيين والحامية لهم اينما وجدوا والمدافعة عن حقوقهم، وخصوصا في المحافل الدولية والتصويت في الامم المتحدة لمصلحة الشعب اللبناني".