شكرا لقرائتكم الاتحاد التونسي للشغل يقرر الإضراب في القطاع العام اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - تونس - «الحياة» | منذ 18 ساعة في 22 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 22 نوفمبر 2018 / 01:39

قرر الاتحاد العام التونسي للشغل «أكبر المنظمات النقابية التونسية» الإضراب العام في جميع قطاعات الوظيفة العمومية (القطاع العام) الخميس.



وقال الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي في تصريح عقب جلسة مفاوضات اجتماعية عقدها مع رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد أمس: إن منظمته «أغلقت نهائياً باب التفاوض مع الحكومة في شأن الزيادة في أجور قطاع الوظيفة العمومية»، التي تضم ما يقارب 800 ألف موظف، ليتم تنفيذ الإضراب العام اليوم.

ويتربع الاتحاد العام التونسي للشغل على أكثر من نصف مليون مشترك من القطاعين العام والخاص.

ويعد الإضراب العام الذي يتم اللجوء إليه نادراً في تونس، مؤشراً سيئاً على ما آلت إليه التوافقات السياسية والاجتماعية في تونس هذا العام، ويأتي إثر تعديل حكومي واسع لم يكن الاتحاد بين مؤيديه.