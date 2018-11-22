شكرا لقرائتكم اختتام اللقاء السنوي الثالث للحوار السياسي بين الجزائر والاتحاد الأوروبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الجزائر - «الحياة» | منذ 18 ساعة في 22 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 22 نوفمبر 2018 / 01:31

اختتمت في الجزائر أمس أعمال الاجتماع السنوي الثالث للحوار السياسي الرفيع المستوى بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.



وجدد الجانبان في -ختام اللقاء- عزمهما على تطوير شراكتهما في مجال الطاقة التقليدية، والطاقات المتجددة على حد سواء. وجدد الجانبان في -ختام اللقاء- عزمهما على تطوير شراكتهما في مجال الطاقة التقليدية، والطاقات المتجددة على حد سواء. وأكد وزير الطاقة الجزائري مصطفى قيطوني، في مؤتمر صحافي عقده مع المفوض الأوروبي المكلف بالعمل في مجالي المناخ والطاقة ميغال آياس كانيت - أن الجانبين بصدد التفاوض حول مراجعة عقود التموين بالغاز الطويلة المدى الموقعة، مجدداً التزام بلاده تمكين شركائها الأوروبيين من حاجاتهم من المحروقات.



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