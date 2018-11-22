شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل وداعش إيد واحدة.. الكنيست يرفض الاعتراف بإبادة الإيزيدين بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض الكنيست الإسرائيلى الاعتراف بالانتهاكات التى ارتكبها تنظيم داعش الإرهابى عام 2014 بحق الإيزيديين على أنها "إبادة جماعية".

وصوت 58 نائب بالكنيست ضد مشروع القانون المقدم من المعارضة لاعتبار الجرائم التى ارتكبها عناصر تنظيم داعش فى اقليم سنجار واقتحامه قرية كوجو العراقية بأنه إبادة جماعية.

وسبق أن قالت نائب وزيرة الخارجية تسيبى حوطبلى إن إسرائيل لا ينبغى أن تعترف بالإبادة الجماعية للإيزيديين قبل أن تعترف بذلك الامم المتحدة.

وفى أغسطس 2014 تعرض الإيزيديون لأسوأ مجازر على يد تنظيم داعش عندما اجتاح سنجار مما دفع الآلاف إلى الفرار نحو إقليم كردستان ومناطق أخرى وتقطعت السبل بآخرين فيما لا يزال الكثير من النساء والأطفال مختطفين لدى التنظيم المتطرف.