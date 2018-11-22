شكرا لقرائتكم خبر عن ولى العهد السعودى يغادر المملكة لزيارة عدد من الدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة الأنباء السعودية، واس، نقلا عن الديوان الملكى، إنه بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وانطلاقاً من حرص مقامه الكريم على تعزيز علاقات المملكة إقليمياً ودولياً، واستمراراً للتعاون والتواصل مع الدول الشقيقة فى المجالات كافة، واستجابة للدعوات المقدمة من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، فقد غادر صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم الخميس لزيارة عدد من الدول العربية الشقيقة .

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