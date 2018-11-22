جزائريون يسخرون من هزيمة الاتحاد أمام المريخ.. الهدف الأول غير شرعي لأنه جاء قبل صافرة البداية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكرم المريخ السوداني ضيفه اتحاد العاصمة الجزائري بفوز كبير بلغ أربعة أهداف لهدف في المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء على ملعب المريخ بأم درمان.

وشهدت المباراة تألق لاعب المريخ السوداني محمد عبد الرحمن الذي سجل لوحده هاتريك من جملة الأهداف الأربعة بينما سجل زميله النعسان الهدف الرابع.

وبحسب رصد ومتابعة محرر الموقع للصفحات الرياضية التي تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فقد سخر بعض المشجعين الجزائرين من الهزيمة الثقيل التي تلقاها الاتحاد.

حيث كتب خال ساجدة بحسب ما نقل محرر الموقع: هدف المريخ الأول غير شرعي لأنه جاء قبل صافرة البداية في إشارة لسرعة الهدف الذي سجله الغربال والذي يعد أسرع أهداف هذه النسخة حيث سجل في الثانية 25 من انطلاقة المباراة.

وواصل خال ساجدة تعليقاته الساخرة التي قرأها محرر الموقع وكتب مضيفاً: أما الهدف الثاني فغير مقبول لأنه جاء من كوكب المريخ في إشارة منه لبعد المسافة التي سجل منها نجم المباراة محمد عبد الرحمن هدفه الثاني من ضربة ثابتة خارج منطقة الجزاء.