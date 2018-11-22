تراجع السمسم لـ(3,899) جنيهاً للقنطار ببورصة القضارف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : شهدت أسعار السمسم ببورصة القضارف تراجعاً أمس أعلاه (3,899) جنيهاً للقنطار وأدناه (3,350) جنيهاً، مقارنة بارتفاعه مع افتتاح البورصة لـ(3,469) جنيهاً للقنطار كأعلى سعر وأدنى أسعار له (3,050) جنيهاً للقنطار. وعلمت (السوداني) أن وارد السمسم للبورصة بلغ أمس 32.235 جوالاً وبلغ المباع 12,650 جوالاً والمرفوض 19.585 جوالاً وبلغ أدنى سعر للقنطار 3,500 جنيه، وأعلى سعر 3,899 جنيهاً للقنطار. وبلغ سعر أردب الفتريتة 1,880 جنيهاً بالشيك ومبلغ (1,700) جنيه بالكاش للأردب.

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