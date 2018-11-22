مزارعو الجزيرة يطالبون بتعديل سعر قنطار القطن

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكد عدد من المزارعين رفض شركة البرير المتعاقدة مع المزارعين لزراعة القطن بزيادة سعر القنطار أسوة بالشركات الأخرى، مناشدين معاوية البرير بزيادة سعر القنطار تماشياً مع متطلبات المرحلة.

وأكد المزارع بمشروع الجزيرة والمناقل قسم الهدى الزراعي مكتب شندي سفيان النعمة امتناع شركة البرير المتعاقدة مع المزارعين لزراعة محصول القطن لزيادة سعر قنطار القطن أسوة بالشركات الأخرى، وقال لـ(السوداني) “ما الذي يجعل شركة البرير هي الوحيدة التي استخدمت حق الفيتو ضد مطالبة المزارعين المتعاقدين معها بزيادة سعر القنطار؟”، مشيراً إلى أن هنالك زيادات مضطردة في أسعار القطن عالمياً، لافتاً إلى أن شركة البرير قامت بتمويل المدخلات الزراعية بالتمويل المخصص للزراعة في الأصل علماً بأن الشركة حصلت على المدخلات من البنك الزراعي، مناشداً معاوية البرير بحذوا شركته حذو الشركات الأخرى المتعاقدة مع المزارعين في مشروع الجزيرة لزراعة القطن، برفع سعر قنطار القطن إلى 2500 جنيه تماشياً مع متطلبات هذه المرحلة.

وأكد المزارع بمشروع الجزيرة والمناقل الصديق عثمان أن شركة البرير امتنعت عن زيادة سعر القنطار، لافتاً إلى أن الشركات المتعاقدة مع المزارعين بمشروع الجزيرة أربعة وهي شركات البرير، زادنا، الشركة الإفريقية، بجانب شركة السودان للأقطان، مشيراً إلى التحول الكبير في سعر الدولار والسعر العالمي، مؤكداً على أن كل الشركات المتعاقدة مع المزارعين عدلت سعر القنطار من 1600 جنيه إلى 2800 جنيه، وقال لـ(السوداني) إن شركة البرير رفضت تعديل سعر التكلفة، مناشداً الشركة بتعديله أسوة بالشركات الأخرى.