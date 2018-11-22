الفنان طه سليمان يرد على أخبار اعتزاله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أرفق الفنان الشاب طه سليمان عبر حسابه الشخصي على انستغرام صورة له مع عدد من أصدقائه وهم يتناولون وجبة سمك بأحد مطاعم الخرطوم، وجاءت الصورة عقب الأخبار التي ظلت تتداول مؤخراً عن اعتزال طه سليمان، وهو ما جعل البعض يشير إلى أن طه اختار الرد على تلك الأخبار بالصورة والتي ظلت محل تفسير وتكهنات جمهوره طوال الأيام الماضية.

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